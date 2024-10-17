Аршавин оценил назначение Тухеля главным тренером сборной Англии

Ранее Футбольная ассоциация Англии на официальном сайте сообщила о подписании контракта с Тухелем. Контракт немецкого специалиста вступит в силу в январе 2025 года и будет рассчитан до июля 2026 года.
По информации Mirror, заработная плата Тухеля в сборной Англии составит порядка £5 млн в год. Гарет Саутгейт, ушедший в отставку после поражения от Испании в финале Евро-2024, получал £2,5 млн в год с бонусами.
«Мне кажется, что Тухель — достойная кандидатура. Он своей работой доказал, что может тренировать футболистов высокого уровня, у Англии за долгое время появился тренер. СМИ писали, что это черный день для Англии, немец возглавил сборную… Я тоже об этом подумал, но все равно мир становится космополитичным, тем более футбол, здесь уже национальности и принадлежности — дело десятое. Он уже тренировал “Челси”, выиграл Лигу чемпионов, Лондон знает», — приводит слова Аршавина ТАСС.
Последним местом работы 51-летнего Тухеля была «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. Ранее он возглавлял «Челси», «ПСЖ», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц». В 2020 году Тухель вывел «ПСЖ» в первый в истории клуба финал Лиги чемпионов, а в следующем году привел «Челси» к победе в самом престижном еврокубковом турнире.