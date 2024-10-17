Аршавин оценил назначение Тухеля главным тренером сборной Англии

«Мне кажется, что Тухель — достойная кандидатура. Он своей работой доказал, что может тренировать футболистов высокого уровня, у Англии за долгое время появился тренер. СМИ писали, что это черный день для Англии, немец возглавил сборную… Я тоже об этом подумал, но все равно мир становится космополитичным, тем более футбол, здесь уже национальности и принадлежности — дело десятое. Он уже тренировал “Челси”, выиграл Лигу чемпионов, Лондон знает», — приводит слова Аршавина ТАСС.