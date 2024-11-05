Сборная России потеряла трех вратарей перед ноябрьскими матчами

Ранее стало известно, что в сборную России не приедут еще два вратаря из расширенного списка — Евгений Латышонок («Зенит») и Матвей Сафонов («ПСЖ»). Латышонок получил травму бедра во время матча 14-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:1), а Сафонов останется в расположении парижского клуба.