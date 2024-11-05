Сборная России потеряла трех вратарей перед ноябрьскими матчами

«Лунев пропустит ноябрьские матчи сборной России. У Андрея травма колена. Пока не решили, кто будет вместо него. Возможно, после этого тура еще одного вызовем», — сказал Кафанов.
Ранее стало известно, что в сборную России не приедут еще два вратаря из расширенного списка — Евгений Латышонок («Зенит») и Матвей Сафонов («ПСЖ»). Латышонок получил травму бедра во время матча 14-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:1), а Сафонов останется в расположении парижского клуба.
Таким образом, из расширенного списка сборной России, опубликованного на прошлой неделе, доступны лишь три вратаря: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив») и Станислав Агкацев («Краснодар»).
Учебно‑тренировочный сбор национальной команды начнется 10 ноября на базе «Четук» в Краснодаре. 15 ноября сборная России в Краснодаре сыграет с Брунеем, после чего 19 ноября в Волгограде состоится игра со сборной Сирии.