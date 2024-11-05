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Сборная России потеряла трех вратарей перед ноябрьскими матчами

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев не приедет на ноябрьский сбор национальной команды. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Карабах"

«Лунев пропустит ноябрьские матчи сборной России. У Андрея травма колена. Пока не решили, кто будет вместо него. Возможно, после этого тура еще одного вызовем», — сказал Кафанов.

Ранее стало известно, что в сборную России не приедут еще два вратаря из расширенного списка — Евгений Латышонок («Зенит») и Матвей Сафонов («ПСЖ»). Латышонок получил травму бедра во время матча 14-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:1), а Сафонов останется в расположении парижского клуба.

Таким образом, из расширенного списка сборной России, опубликованного на прошлой неделе, доступны лишь три вратаря: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив») и Станислав Агкацев («Краснодар»).

Учебно‑тренировочный сбор национальной команды начнется 10 ноября на базе «Четук» в Краснодаре. 15 ноября сборная России в Краснодаре сыграет с Брунеем, после чего 19 ноября в Волгограде состоится игра со сборной Сирии.

Россия