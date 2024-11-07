Миранчук и Чалов вошли в состав сборной на ноябрьские матчи

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в Краснодаре 10 ноября. В его рамках сборная России сыграет с командой Брунея 15 ноября в Краснодаре, с сирийцами россияне встретятся 19 ноября в Волгограде.
Федор Чалов из греческого ПАОКа и Алексей Миранчук из клуба МЛС «Атланта Юнайтед» вошли в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи против команд Брунея и Сирии, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).
Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Федор Чалов (ПАОК).