Миранчук и Чалов вошли в состав сборной на ноябрьские матчи

Федор Чалов из греческого ПАОКа и Алексей Миранчук из клуба МЛС «Атланта Юнайтед» вошли в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи против команд Брунея и Сирии, сообщается на сайте Российского футбольного союза.