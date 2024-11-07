Губерниев посоветовал Карпину вызвать в сборную Артема Дзюбу

«Сейчас любой блестящий инфоповод, связанный со сборной, — это благо. Не хочу никого обидеть, но команда играет с не самыми сильными соперниками. Приглашение Дзюбы придаст больше интереса к этим матчам. Решение в любом случае за тренерским штабом, но на месте Валерия Карпина я бы вообще не думал, вызывать или нет. Не люблю слово “хайп”, но это действительно был бы хайп здорового человека. Это самый популярный футболист страны, можно сослаться на опрос ВЦИОМ. Не Акинфеев или Аршавин, который давно закончил, а именно Артем. И это на фоне падения интереса к футболу. Надо на этом играть», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».