Губерниев посоветовал Карпину вызвать в сборную Артема Дзюбу

Дмитрий Губерниев обратился с призывом к главному тренеру сборной России Валерию Карпину включить в состав национальной команды нападающего «Акрона» Артема Дзюбу.
Ранее 36-летний футболист заявил: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну-две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более-менее нормальной сборной».
«Сейчас любой блестящий инфоповод, связанный со сборной, — это благо. Не хочу никого обидеть, но команда играет с не самыми сильными соперниками. Приглашение Дзюбы придаст больше интереса к этим матчам. Решение в любом случае за тренерским штабом, но на месте Валерия Карпина я бы вообще не думал, вызывать или нет. Не люблю слово “хайп”, но это действительно был бы хайп здорового человека. Это самый популярный футболист страны, можно сослаться на опрос ВЦИОМ. Не Акинфеев или Аршавин, который давно закончил, а именно Артем. И это на фоне падения интереса к футболу. Надо на этом играть», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».
«Дзюба заслужил приглашение своей игрой, он здорово смотрелся в матчах за “Акрон”. Поэтому не надо даже думать, надо вызывать Артема, выпускать и кайфовать всем. Хочу обратиться через ваше издание к Валерию Георгиевичу с этим призывом», — добавил комментатор.
На счету Дзюбы 55 матчей за сборную России, в которых он забил 30 мячей и сделал 15 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Кроме того, с 2018 по 2021 год Дзюба был капитаном сборной. В этом сезоне Дзюба провел семь матчей за «Акрон», в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.