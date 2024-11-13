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Акинфеев составил идеальную сборную России из тех, с кем играл

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев составил идеальную сборную России из футболистов, с которыми ранее играл в национальной команде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Агентство «Москва»

В итоге у Акинфеева получился такой список из 11 игроков:

Вратарь: Сергей Овчинников.

Защитники: Юрий Жирков, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий.

Полузащитники: Роман Широков, Алан Дзагоев, Игорь Денисов.

Нападающие: Александр Кержаков, Роман Павлюченко, Андрей Аршавин.

Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России в 2018 году. В футболке национальной команды 38-летний вратарь провел 111 матчей. Вместе со сборной голкипер становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а на домашнем чемпионате мира дошел до четвертьфинальной стадии.

В настоящий момент футболисты национальной команды находятся на учебно-тренировочном сборе в Краснодаре. 15 ноября сборной предстоит сыграть против команды Брунея, а 19 ноября — в Волгограде с командой Сирии.

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