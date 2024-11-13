Акинфеев составил идеальную сборную России из тех, с кем играл

Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России в 2018 году. В футболке национальной команды 38-летний вратарь провел 111 матчей. Вместе со сборной голкипер становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а на домашнем чемпионате мира дошел до четвертьфинальной стадии.