Черданцев: Черчесов не доработает контракт в сборной Казахстана

«100%, что Черчесов не доработает. Насколько знаю, при его назначении были мнения — 50 на 50. Единодушия в федерации точно не было относительно назначения тренера, во-первых, из России, во-вторых, Черчесова. Я не так давно был в Казахстане и меня на полном серьезе в медиа спрашивали, попадет ли Казахстан на чемпионат мира. Я говорил — ребята, окститесь, посмотрите вообще рейтинг сборной, давайте как-то ходить по земле. Какой чемпионат мира? Есть слишком высокая планка требований. Но то, что поменялся президент федерации, говорит о том, что Саламовичу будет сложновато», — приводит слова Черданцева «РБ Спорт».