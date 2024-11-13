Черданцев: Черчесов не доработает контракт в сборной Казахстана

8 ноября стало известно о том, что глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов принял решение уйти с занимаемой должности.
«100%, что Черчесов не доработает. Насколько знаю, при его назначении были мнения — 50 на 50. Единодушия в федерации точно не было относительно назначения тренера, во-первых, из России, во-вторых, Черчесова. Я не так давно был в Казахстане и меня на полном серьезе в медиа спрашивали, попадет ли Казахстан на чемпионат мира. Я говорил — ребята, окститесь, посмотрите вообще рейтинг сборной, давайте как-то ходить по земле. Какой чемпионат мира? Есть слишком высокая планка требований. Но то, что поменялся президент федерации, говорит о том, что Саламовичу будет сложновато», — приводит слова Черданцева «РБ Спорт».
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне этого года. Под его руководством команда проиграла три матча и один раз сыграла вничью.
Сборная Казахстана занимает последнее место в группе 3 Лиги наций (Б), имея в своем активе одно очко. В четверг, 14 ноября, подопечные Черчесова дома сыграют со сборной Австрии. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.