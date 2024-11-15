Черчесов оценил возможность проведения матча между Россией и Казахстаном

«Мы ждем жеребьевки квалификации чемпионата мира, в какие даты мы играем. Если к нам поступит такое предложение, мы его рассмотрим. Я сейчас тренер сборной Казахстана, и нам надо делать так, как нам лучше. Так, конечно, матч против сборной России был бы интересен и им, и нам. К тому же, как я раньше сказал в шутку, надо сыграть и тут, и там, чтобы никому не было обидно. Здесь нет такого, что надо сыграть, потому что я россиянин. Но если такая возможность будет, то почему бы и нет. Со мной никто из официальных лиц российских по этому вопросу не общался», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Станислав Черчесов, бывший тренер сборной России, возглавляет команду Казахстана с июня 2024 года, под его руководством казахстанцы потерпели четыре поражения при одной ничьей на групповом этапе Лиги наций и потеряли место в дивизионе B.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В этом году национальная команда провела три матча, обыграв Сербию (4:0), Беларусь (4:0) и Вьетнам (3:0).
В пятницу, 15 ноября сборные России и Брунея сыграют в Краснодаре. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Во вторник, 19 ноября у команды Валерия Карпина в Волгограде запланирована товарищеская игра со сборной Сирии.