Черчесов оценил возможность проведения матча между Россией и Казахстаном

«Мы ждем жеребьевки квалификации чемпионата мира, в какие даты мы играем. Если к нам поступит такое предложение, мы его рассмотрим. Я сейчас тренер сборной Казахстана, и нам надо делать так, как нам лучше. Так, конечно, матч против сборной России был бы интересен и им, и нам. К тому же, как я раньше сказал в шутку, надо сыграть и тут, и там, чтобы никому не было обидно. Здесь нет такого, что надо сыграть, потому что я россиянин. Но если такая возможность будет, то почему бы и нет. Со мной никто из официальных лиц российских по этому вопросу не общался», — сказал Черчесов на пресс-конференции.