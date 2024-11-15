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Черников будет капитаном сборной России в матче с Брунеем

Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 19 часов по московскому времени.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"


Валерий Карпин выбрал капитана национальной сборной России по футболу на матч против сборной Брунея. Им стал Александр Черников. Полузащитник выступает за
«Краснодар», именно на домашнем стадионе «быков» россияне проводят товарищеский матч против брунейцев.

Ворота сборной России будет защищать Илья Лантратов. Из полевых игроков в стартовый состав вошли Вячеслав Караваев, Валентин Пальцев, Евгений Морозов, Даниил Круговой, Данил Пруцев, Черников, Никита Кривцов, Иван Обляков, Федор Чалов и Андрей Мостовой.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В этом году национальная команда провела три матча, обыграв Сербию (4:0), Беларусь (4:0) и Вьетнам (3:0).

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