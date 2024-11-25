Аршавин назвал перспективы сборной России в 2025 году туманными

Андрей Аршавин поделился своим мнением относительно товарищеских встреч национальной команды в 2024 году.
«Наверное, забыто, что в этом году мы обыграли достаточно сильные команды Сербии и Камеруна. Нужно отметить, что в этих встречах сборная выглядела достойно. А то, что последние матчи были с командами более низкого класса, наверное, не было шансов договориться с другими», — приводит слова Аршавина Metaratings.ru.
«С такими сборными, как Бруней, можно играть максимум один раз в год. Если играть каждые 2 месяца, то это будет фарс и будет не так интересно и забавно, как сейчас. Перспективы сборной на следующий год для меня туманны, потому что все зависит не от футболистов и РФС, а от текущей ситуации», — добавил Аршавин.
В феврале 2022 года решением ФИФА и УЕФА сборные и клубы из России были отстранены от участия в международных соревнованиях. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские встречи. 15 ноября сборная России в Краснодаре разгромила Бруней (11:0). Этот результат стал самой крупной победой в истории сборной. Четыре дня спустя команда Валерия Карпина в Волгограде обыграла Сирию (4:0). Всего в 2024 году сборная провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед с разницей мячей 26:0.
Андрей Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. В составе национальной команды футболист принял участие в 75 матчах, в которых забил 17 мячей. В 2008 году Аршавин вместе с партнерами по сборной под руководством Гуса Хиддинка стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.