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Аршавин назвал перспективы сборной России в 2025 году туманными

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал об ожиданиях от национальной команды в следующем году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Андрей Аршавин поделился своим мнением относительно товарищеских встреч национальной команды в 2024 году.

«Наверное, забыто, что в этом году мы обыграли достаточно сильные команды Сербии и Камеруна. Нужно отметить, что в этих встречах сборная выглядела достойно. А то, что последние матчи были с командами более низкого класса, наверное, не было шансов договориться с другими», — приводит слова Аршавина Metaratings.ru.

«С такими сборными, как Бруней, можно играть максимум один раз в год. Если играть каждые 2 месяца, то это будет фарс и будет не так интересно и забавно, как сейчас. Перспективы сборной на следующий год для меня туманны, потому что все зависит не от футболистов и РФС, а от текущей ситуации», — добавил Аршавин.

В феврале 2022 года решением ФИФА и УЕФА сборные и клубы из России были отстранены от участия в международных соревнованиях. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские встречи. 15 ноября сборная России в Краснодаре разгромила Бруней (11:0). Этот результат стал самой крупной победой в истории сборной. Четыре дня спустя команда Валерия Карпина в Волгограде обыграла Сирию (4:0). Всего в 2024 году сборная провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед с разницей мячей 26:0.

Андрей Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. В составе национальной команды футболист принял участие в 75 матчах, в которых забил 17 мячей. В 2008 году Аршавин вместе с партнерами по сборной под руководством Гуса Хиддинка стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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