Манчини: уход из сборной Италии был ошибкой

«Уход из сборной Италии был ошибкой. Я бы не стал делать это снова и поступил бы со всем по-другому. Арабские деньги? Они повлияли на выбор. У меня есть незаконченные дела: мечтаю вернуться и выиграть чемпионат мира», — сказал Манчини.
Роберто Манчини возглавлял сборную Италию с 2018 по 2023 год. Он привел «скуадру адзурру» к победе на Евро-2020, а также дважды завоевывал с национальной командой бронзовые медали Лиги наций (2021, 2023).
В августе 2023 года Манчини ушел с поста главного тренера сборной Италии и стал наставником команды Саудовской Аравии. По информации СМИ, его зарплата составляла 30 млн евро в год.
Во главе сборной Саудовской Аравии Манчини провел 18 матчей, в которых одержал семь побед, пять раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В октябре стало известно, что руководство местной федерации футбола договорилось с 60-летним итальянцем о расторжении контракта с выплатой неустойки в размере 20 млн евро.