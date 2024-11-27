Манчини: уход из сборной Италии был ошибкой

«Уход из сборной Италии был ошибкой. Я бы не стал делать это снова и поступил бы со всем по-другому. Арабские деньги? Они повлияли на выбор. У меня есть незаконченные дела: мечтаю вернуться и выиграть чемпионат мира», — сказал Манчини.