Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Манчини: уход из сборной Италии был ошибкой

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что совершил ошибку, покинув пост в национальной команды. Об этом сообщает IlGiornale.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Уход из сборной Италии был ошибкой. Я бы не стал делать это снова и поступил бы со всем по-другому. Арабские деньги? Они повлияли на выбор. У меня есть незаконченные дела: мечтаю вернуться и выиграть чемпионат мира», — сказал Манчини.

Роберто Манчини возглавлял сборную Италию с 2018 по 2023 год. Он привел «скуадру адзурру» к победе на Евро-2020, а также дважды завоевывал с национальной командой бронзовые медали Лиги наций (2021, 2023).

В августе 2023 года Манчини ушел с поста главного тренера сборной Италии и стал наставником команды Саудовской Аравии. По информации СМИ, его зарплата составляла 30 млн евро в год.

Во главе сборной Саудовской Аравии Манчини провел 18 матчей, в которых одержал семь побед, пять раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В октябре стало известно, что руководство местной федерации футбола договорилось с 60-летним итальянцем о расторжении контракта с выплатой неустойки в размере 20 млн евро.

Италия