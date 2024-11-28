Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила за собой 34-е место и находится в рейтинге между Египтом и Польшей. В активе национальной команды 1 512 очков.
В ноябре сборная России провела домашние товарищеские матчи против сборных Брунея (11:0) и Сирии (4:0), за что получила четыре рейтинговых очка.
Лидером рейтинга остается сборная Аргентины — 1867 очков. На втором месте идет Франция (1859), на третьем — Испания (1853).
Рейтинг национальных команд ФИФА, 28 ноября:
- Аргентина — 1867
- Франция — 1859
- Испания — 1853
- Англия — 1813
- Бразилия — 1775
- Португалия — 1756
- Нидерланды — 1747
- Бельгия — 1740
- Италия — 1732
- Германия — 1703…
34. Россия — 1512
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.