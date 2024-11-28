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Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА

Международная футбольная федерация (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг мужских национальных команд.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сборная России сохранила за собой 34-е место и находится в рейтинге между Египтом и Польшей. В активе национальной команды 1 512 очков.

В ноябре сборная России провела домашние товарищеские матчи против сборных Брунея (11:0) и Сирии (4:0), за что получила четыре рейтинговых очка.

Лидером рейтинга остается сборная Аргентины — 1867 очков. На втором месте идет Франция (1859), на третьем — Испания (1853).

Рейтинг национальных команд ФИФА, 28 ноября:

  1. Аргентина — 1867
  2. Франция — 1859
  3. Испания — 1853
  4. Англия — 1813
  5. Бразилия — 1775
  6. Португалия — 1756
  7. Нидерланды — 1747
  8. Бельгия — 1740
  9. Италия — 1732
  10. Германия — 1703…
    34. Россия — 1512

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.

Россия
4:0
Первый тайм: 1:0
Сирия
Футбол, Товарищеские матчи,
19.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Хосе Лана
Голы
Россия
Максим Осипенко
(Даниил Фомин)
33′
Илья Самошников
(Алексей Миранчук)
53′
Алексей Миранчук
(Лечи Садулаев)
66′
Максим Осипенко
80′
Составы команд
Россия
12
Александр Максименко
5
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
17
Илья Самошников
28
Алексей Батраков
18
Александр Солдатенков
64′
14
Евгений Морозов
90+3′
23
Юрий Горшков
74′
2
Арсен Адамов
9
Сергей Пиняев
64′
20
Лечи Садулаев
59
Алексей Миранчук
74′
7
Андрей Мостовой
74
Даниил Фомин
74′
19
Артем Карпукас
10
Константин Тюкавин
81′
11
Тамерлан Мусаев
Сирия
22
Ахмад Маданьех
3
Игнасио Абрахам
15
Эмилиано Амор
17
Мохаммад Аль-Салхади
11
Пабло Саббаг
2
Ахмад Фака
87′
5
Омар Аль-Мидани
13
Таэр Крума
87′
19
Закария Ханан
12
Аммар Рамадан
64′
7
Махмуд Аль-Асвад
16
Эльмар Абрахам
77′
8
Махмуд Найеф
18
Факундо Матер
87′
20
Мохаммад Аль-Халлак
10
Махмуд Аль-Мавас
64′
14
Мохаммед Осман
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Мохаммед Аль-Шамрани
(Саудовская Аравия)
Боковой судья
Файсал Аль-Кахтани
(Саудовская Аравия)
Боковой судья
Халаф Аль-Шаммари
(Саудовская Аравия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Товарищеские матчи: календарь