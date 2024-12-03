РФС хочет пригласить на матчи сборной России руководство ФИФА и УЕФА

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Планируем в 2025 году пригласить на домашние матчи сборной России руководство ФИФА и УЕФА. Пока календаря матчей нет, говорить о чем-то конкретном рано», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».
По словам президента РФС Александра Дюкова, в следующих встречах соперники сборной России будут более сильными, чем ранее.
В 2024 году национальная команда провела пять матчей и выиграла в каждом из них с общей разницей забитых голов — 26:0.