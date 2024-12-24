Карпин попытался угадать игроков сборной России по детским фото

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В ноябре ФИФА обновила рейтинг мужских национальных команд. Сборная России сохранила за собой 34-е место и находится в рейтинге между Египтом и Польшей. В активе национальной команды 1 512 очков.
В 2024 году сборная России провела домашние товарищеские матчи против сборных Сербии (4:0) Брунея (11:0) и Сирии (4:0). А также на выезде сыграла с Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0).
Ранее источник сообщил, что сборная России по футболу не сможет принять участие в отборочном турнире ЧМ-2026. Отборочный турнир в зоне УЕФА стартует в марте 2025 года. 13 декабря в Цюрихе состоялась жеребьевка, в ходе которой 54 сборные были распределены по 12 отборочным группам. При этом сохранялся минимальный шанс на включение сборной России в одну из групп до начала квалификации.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.