Карпин попытался угадать игроков сборной России по детским фото

Ранее источник сообщил, что сборная России по футболу не сможет принять участие в отборочном турнире ЧМ-2026. Отборочный турнир в зоне УЕФА стартует в марте 2025 года. 13 декабря в Цюрихе состоялась жеребьевка, в ходе которой 54 сборные были распределены по 12 отборочным группам. При этом сохранялся минимальный шанс на включение сборной России в одну из групп до начала квалификации.