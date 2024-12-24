Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карпин попытался угадать игроков сборной России по детским фото

Главный тренер сборной России Валерий Карпин принял участие в новогоднем челлендже.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Валерий Карпин предстал в видео в роли Деда Мороза.

В ноябре ФИФА обновила рейтинг мужских национальных команд. Сборная России сохранила за собой 34-е место и находится в рейтинге между Египтом и Польшей. В активе национальной команды 1 512 очков.

В 2024 году сборная России провела домашние товарищеские матчи против сборных Сербии (4:0) Брунея (11:0) и Сирии (4:0). А также на выезде сыграла с Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0).

Ранее источник сообщил, что сборная России по футболу не сможет принять участие в отборочном турнире ЧМ-2026. Отборочный турнир в зоне УЕФА стартует в марте 2025 года. 13 декабря в Цюрихе состоялась жеребьевка, в ходе которой 54 сборные были распределены по 12 отборочным группам. При этом сохранялся минимальный шанс на включение сборной России в одну из групп до начала квалификации.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.

Россия