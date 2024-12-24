Президент РФС назвал лучший матч сборной России в 2024 году

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0) с Сирией (4:0).