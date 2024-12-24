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Президент РФС назвал лучший матч сборной России в 2024 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал самый яркий матч сборной России в 2024 году. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

«Матч с командой Сербии, если исходить из статуса соперников. Жаль, что сербы большую часть встречи играли вдесятером. А так — полные трибуны, статусный соперник, разгромный счет. Хороший матч», — сказал Дюков.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0) с Сирией (4:0).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.

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