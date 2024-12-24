В Казахстанской федерации футбола высказались о будущем Черчесова

Ранее в СМИ со ссылкой на нового главу Казахстанской федерации футбола Марата Омарова сообщили, что Черчесов будет уволен с поста главного тренера в понедельник, 23 декабря.
«Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности.
На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола.
Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации, а также на наших страницах в социальных сетях», — говорится в заявлении пресс-службы организации.
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана летом 2024 года. Под его руководством сборная Казахстана провела шесть матчей (все в Лиге наций), в которых добилась одной ничьей и пять проиграла с общим счетом 0:15.
До назначения на пост главного тренера 61-летний специалист находился без работы. В июле 2023 года он был уволен из венгерского «Ференцвароша». Также Черчесов занимал должность главного тренера в «Спартаке», «Амкаре», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», московском «Динамо» и варшавской «Легии».