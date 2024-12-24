В Казахстанской федерации футбола высказались о будущем Черчесова

«Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности.



На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола.



Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации, а также на наших страницах в социальных сетях», — говорится в заявлении пресс-службы организации.