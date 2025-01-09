Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка получила срок за клевету в адрес футболиста из Франции

Испанский суд вынес вердикт в отношении российской модели Луизы Кремлевой, ложно обвинившей в изнасиловании Тео Эрнандеса.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает Marca, уголовный суд Малаги приговорил Луизу Кремлеву к тюремному заключению сроком на 6 месяцев.

В июне 2017 года Луиза заявила, что защитник сборной Франции Тео Эрнандес изнасиловал и избил ее на парковке одного из ночных клубов. По ее словам, француз накачал ее запрещенными веществами и изнасиловал, после чего вытолкнул из своего роскошного Porsche Cayenne, повредив ей колено. Сам футболист признавался, что занимался сексом с ней по обоюдному согласию. Гинекологический осмотр подтвердил половой акт, но наркотиков в крови девушки обнаружено не было.

9 января суд приговорил Кремлеву к шести месяцам тюремного заключения за клевету и обязал выплачивать штраф в размере 10 евро в течение 6 месяцев. Луиза признала свою вину. Исполнение наказания предусматривает отсрочку на 2 года в том случае, если Луиза за этот период не совершит новые преступления.

27-летний Тео Эрнандес, выступающий на позиции левого защитника, является воспитанником мадридского «Атлетико». Также Тео выступал за «Реал», «Алавес», «Реал Сосьедад», а с 2019 года защищает цвета «Милана». В активе Эрнандеса 36 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной Франции. Его старший брат Лукас также является защитником сборной Франции и в настоящий момент играет в «ПСЖ».

Франция
Милан