Россиянка получила срок за клевету в адрес футболиста из Франции

В июне 2017 года Луиза заявила, что защитник сборной Франции Тео Эрнандес изнасиловал и избил ее на парковке одного из ночных клубов. По ее словам, француз накачал ее запрещенными веществами и изнасиловал, после чего вытолкнул из своего роскошного Porsche Cayenne, повредив ей колено. Сам футболист признавался, что занимался сексом с ней по обоюдному согласию. Гинекологический осмотр подтвердил половой акт, но наркотиков в крови девушки обнаружено не было.