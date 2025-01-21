Килиан Мбаппе: У меня нет проблем со сборной Франции

20 и 23 марта сборная Франции сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале Лиги наций. В случае победы сборная Франции сыграет в отборе на чемпионат мира 2026 года в группе D с Украиной, Исландией и Азербайджаном, в случае поражения хорватам по сумме двух матчей — в группе L с Чехией, Черногорией, Фарерскими островами и Гибралтаром.