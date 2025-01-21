Килиан Мбаппе: У меня нет проблем со сборной Франции

В октябре и ноябре 2024 года форварда не вызвали в национальную команду на матчи Лиги наций.
«У меня нет никаких проблем со сборной Франции. Не могу дождаться, когда вернусь в нее в марте. Моя любовь к Франции не изменилась, я хочу помочь своей стране пройти квалификацию на чемпионат мира», — приводит слова Килиана Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
20 и 23 марта сборная Франции сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале Лиги наций. В случае победы сборная Франции сыграет в отборе на чемпионат мира 2026 года в группе D с Украиной, Исландией и Азербайджаном, в случае поражения хорватам по сумме двух матчей — в группе L с Чехией, Черногорией, Фарерскими островами и Гибралтаром.
Мбаппе дебютировал в составе сборной Франции в марте 2017 года в возрасте 18 лет. В активе нападающего 86 матчей и 48 забитых мячей за национальную команду.
В текущем сезоне Мбаппе провел 29 матчей во всех турнирах, забив 17 мячей и отдав три результативные передачи. Контракт нападающего с мадридским «Реалом» действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость звезды оценивается в 160 миллионов евро.