Игрок «Зенита» помог победить сборной Бразилии

18-летний вингер перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2024 года. В составе сине-бело-голубых Педро стал чемпионом и обладателем Кубка России. В общей сложности он провел 41 матч за петербургский клуб, в которых забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.