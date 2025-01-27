Игрок «Зенита» помог победить сборной Бразилии

На молодежном чемпионате Южной Америки сборная Бразилии со счетом 2:1 обыграла Боливию в матче второго тура группового этапа. Педро вывел свою национальную команду на поле с капитанской повязкой, стал автором голевого паса и был заменен на 75‑й минуте игры.
В составе сборной Бразилии отличился Габриэл Москардо и Брено Бидон, боливийцы ответили точным ударом Гильмара Сентельи. В первой игре чемпионата команда Педро с крупным счетом 0:6 уступила своим основным конкурентам аргентинцам. Следующий матч бразильцы проведут 31 января против молодежной сборной Эквадора.
Чемпионат Южной Америки среди футболистов до 20 лет проходит в Венесуэле. Турнир проводится в 31-й раз, бразильцы побеждали в континентальном первенстве 12 раз, на прошлом чемпионате 2023 года победу также одержали желто-зеленые.
18-летний вингер перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2024 года. В составе сине-бело-голубых Педро стал чемпионом и обладателем Кубка России. В общей сложности он провел 41 матч за петербургский клуб, в которых забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.