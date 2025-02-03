Черчесов не расстроен из-за увольнения из сборной Казахстана

— Ну я же не предпринимал шаги, чтобы уйти. Вот если бы сам сборную Казахстана покинул, пройдя хотя бы полпути, себя корил бы. А если бы мне не дали довести работу до того момента, что я себе представлял, то почему меня должно расстраивать решение других людей?



Как можно ответить за то, за что нельзя ответить? Имею в виду главную цель — отбор на ЧМ-2026. Вот те 0:15 — мои. Вспоминайте на здоровье, СМИ надо же о чем-то писать. Только наш тренерский штаб делал все возможное, чтобы эти 0:15 превратить в совершенно другие цифры — спустя время, конечно, — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».