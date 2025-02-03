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Черчесов не расстроен из-за увольнения из сборной Казахстана

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о своей отставке.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной Казахстана 27 января. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию. Также сборную Казахстана покинул его тренерский штаб. Он возглавлял национальную команду с лета 2024 года.

— Многие тренеры после увольнений выглядят расстроенными, кто-то вообще в депрессию впадает. По вам такого не скажешь.

— А я вам задам вопрос: почему должен расстраиваться?

— Все-таки работа потеряна.

— Ну я же не предпринимал шаги, чтобы уйти. Вот если бы сам сборную Казахстана покинул, пройдя хотя бы полпути, себя корил бы. А если бы мне не дали довести работу до того момента, что я себе представлял, то почему меня должно расстраивать решение других людей?

Как можно ответить за то, за что нельзя ответить? Имею в виду главную цель — отбор на ЧМ-2026. Вот те 0:15 — мои. Вспоминайте на здоровье, СМИ надо же о чем-то писать. Только наш тренерский штаб делал все возможное, чтобы эти 0:15 превратить в совершенно другие цифры — спустя время, конечно, — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».


Сборная Казахстана неудачно выступила в Лиге наций. Команда заняла последнее место в группе со сборными Норвегии, Австрии и Словении в лиге B. В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана будет выступать в лиге C. Сборная Казахстана под руководством Черчесова не забила ни разу в шести матчах — одна ничья и пять поражений. Разница забитых и пропущенных мячей — 0:15.

В квалификации ЧМ-2026 Казахстан сыграет со сборными Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.

Казахстан