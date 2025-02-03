Черчесов не расстроен из-за увольнения из сборной Казахстана

Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной Казахстана 27 января. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию. Также сборную Казахстана покинул его тренерский штаб. Он возглавлял национальную команду с лета 2024 года.
— Многие тренеры после увольнений выглядят расстроенными, кто-то вообще в депрессию впадает. По вам такого не скажешь.
— А я вам задам вопрос: почему должен расстраиваться?
— Все-таки работа потеряна.
— Ну я же не предпринимал шаги, чтобы уйти. Вот если бы сам сборную Казахстана покинул, пройдя хотя бы полпути, себя корил бы. А если бы мне не дали довести работу до того момента, что я себе представлял, то почему меня должно расстраивать решение других людей?
Как можно ответить за то, за что нельзя ответить? Имею в виду главную цель — отбор на ЧМ-2026. Вот те 0:15 — мои. Вспоминайте на здоровье, СМИ надо же о чем-то писать. Только наш тренерский штаб делал все возможное, чтобы эти 0:15 превратить в совершенно другие цифры — спустя время, конечно, — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».
Сборная Казахстана неудачно выступила в Лиге наций. Команда заняла последнее место в группе со сборными Норвегии, Австрии и Словении в лиге B. В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана будет выступать в лиге C. Сборная Казахстана под руководством Черчесова не забила ни разу в шести матчах — одна ничья и пять поражений. Разница забитых и пропущенных мячей — 0:15.
В квалификации ЧМ-2026 Казахстан сыграет со сборными Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.