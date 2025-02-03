Черчесов ответил, где продолжит карьеру после сборной Казахстана

«Что для меня предпочтительнее сейчас: клуб или сборная? То, какие задачи будут ставиться передо мной и штабом, — вот что главное. Но везде требуется какое-то время. Хотелось бы работать в своей стране или по крайней мере там, где говорят на русском», — сказал Черчесов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».