Черчесов ответил, где продолжит карьеру после сборной Казахстана

27 января стало известно о том, что Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Отмечалось, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб.
«Что для меня предпочтительнее сейчас: клуб или сборная? То, какие задачи будут ставиться передо мной и штабом, — вот что главное. Но везде требуется какое-то время. Хотелось бы работать в своей стране или по крайней мере там, где говорят на русском», — сказал Черчесов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
«Буквально две-три недели назад ко мне обращались с Ближнего Востока, клуб, претендующий у себя в стране на чемпионство. Но я тогда находился на контракте с КФФ. Посмотрим… Честно говоря, не хочу, чтобы мне на второй день кто-то с предложением набирал», — добавил Станислав Саламович.
Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Всего под руководством российского специалиста казахстанская сборная проиграла пять матчей в Лиге наций с общей разницей мячей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.
С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Ранее специалист также работал в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», польской «Легии» и венгерском «Ференцвароше».