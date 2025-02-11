Анчелотти вновь предложили возглавить сборную Бразилии

По информации источника, представители CBF контактировали с окружением главного тренера «Реала» после Суперкубка Испании, предложив 65-летнему итальянцу возглавить бразильскую сборную в следующем сезоне для выступления на чемпионате мира 2026 года.
В Бразилии считают, что Анчелотти может покинуть «Реал» по окончании сезона из-за высокого уровня давления. При этом в CBF не собираются торопить именитого специалиста с ответом и готовы дать ему время на размышления до мая.
Летом 2023 года президент CBF Эдналдо Родригес заявил, что Анчелотти через год возглавит сборную Бразилии. В декабре 2023 года итальянец продлил контракт с «Реалом» до конца сезона-2025/26, однако подписание нового соглашения с мадридским клубом никак не повлияло на желание CBF заполучить Анчелотти.
На данный момент сборную Бразилии возглавляет 62-летний Доривал Жуниор, под руководством которого «пентакампеоны» провели 14 матчей, одержав в них шесть побед при шести ничьих и двух поражениях. На данный момент бразильская сборная занимает пятое место в южноамериканском отборе ЧМ-2026 и находится позади Колумбии, Эквадора, Уругвая и Аргентины.
Анчелотти во второй раз возглавил «Реал» летом 2021 года. Он дважды выигрывал Ла Лигу и Суперкубок Испании, побеждал в Кубке Испании и Лиге чемпионов, а также выигрывал Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, на один балл опережая мадридский «Атлетико». Сегодня «сливочные» на выезде сыграют с «Манчестер Сити» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.