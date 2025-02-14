Игрок «Зенита» помог Бразилии сыграть вничью с Аргентиной

Аргентинцы открыли счет на 40-й минуте благодаря пенальти, который реализовал полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри. На 78-й минуте бразильцы сравняли счет усилиями нападающего «Васко да Гамы» Райана.
Нападающий «Зенита» Педро вышел в стартовом составе сборной Бразилии с капитанской повязкой и отыграл весь матч, отметившись желтой карточкой в компенсированное время. Всего на его счету один гол и четыре голевые передачи в восьми матчах турнира.
После четырех туров Бразилия с десятью набранными очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая Аргентину по разнице забитых и пропущенных мячей (+3 против +2). В заключительном туре, который пройдет в воскресенье, 16 февраля, бразильцы встретятся с Чили, а аргентинцы сыграют с Парагваем. Бразилия является действующим чемпионом турнира.