Игрок «Зенита» помог Бразилии сыграть вничью с Аргентиной

Нападающий «Зенита» Педро вышел в стартовом составе сборной Бразилии с капитанской повязкой и отыграл весь матч, отметившись желтой карточкой в компенсированное время. Всего на его счету один гол и четыре голевые передачи в восьми матчах турнира.