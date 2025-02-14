Дидье Дешам прокомментировал слухи о конфликте с Мбаппе

«У СМИ нет информации, а когда она есть, она не обязательно верна. Заголовки про “источники, близкие к игроку” могут отправить вас совсем не туда. Случилось то, что случилось. Килиан это знает, я продолжал с ним разговаривать. Больше не о чем говорить. Конечно, он будет в сборной в марте. Почему нет? Но его вызовут, если к этому моменту с ним ничего не произойдет. Он очень привязан к сборной, несмотря на то, что пережил сложный личный период. Он восстановил физическую форму, что видно по его игре», — приводит слова Дешама AS со ссылкой на L'Equipe.