Дидье Дешам прокомментировал слухи о конфликте с Мбаппе

26-летний Мбаппе пропустил последние 4 матча сборной Франции в октябре и ноябре 2024 года. Тогда же в СМИ сообщалось, что Килиан не хочет играть за сборную из-за конфликта с Дешамом. Всего на его счету 48 забитых мячей и 86 матчах за национальную команду.
«У СМИ нет информации, а когда она есть, она не обязательно верна. Заголовки про “источники, близкие к игроку” могут отправить вас совсем не туда. Случилось то, что случилось. Килиан это знает, я продолжал с ним разговаривать. Больше не о чем говорить. Конечно, он будет в сборной в марте. Почему нет? Но его вызовут, если к этому моменту с ним ничего не произойдет. Он очень привязан к сборной, несмотря на то, что пережил сложный личный период. Он восстановил физическую форму, что видно по его игре», — приводит слова Дешама AS со ссылкой на L'Equipe.
«У Мбаппе есть право на период, когда он не так хорош. Я всегда говорил, что сборная Франции всегда будет сильнее с ним. Затем случилась история из Швеции, когда СМИ осудили его и вынесли вердикт, а в итоге шведское правосудие его даже не допросило. У него были жестокие недели и и месяцы. Килиан знает, что о нем будут говорить всегда. Но когда дело доходит до таких деликатных тем, это очень непросто», — добавил главный тренер сборной Франции.
В январе 2025 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил об уходе из национальной команды в 2026 году. Под руководством Дешама сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018 и стала победителем Лиги наций. Кроме того, специалист вместе с трехцветными стал вице-чемпионом мира и Европы.
Дидье Дешаму 56 лет, он был тренером «Монако», «Ювентуса» и «Марселя». Монегаски под его руководством в 2004 году единственный раз в своей истории играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Порту» Жозе Моуринью. Во время игровой карьеры Дешам в качестве капитана сборной Франции привел ее к победам на чемпионате мира 1998 года и Евро-2000. Полузащитник выступал за такие клубы как «Нант», «Марсель», «Бордо», «Ювентус», «Челси» и «Валенсия».