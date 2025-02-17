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Вингер «Зенита» помог Бразилии выиграть чемпионат Южной Америки

Сборная Бразилии стала победителем молодежного чемпионата Южной Америки, обыграв в заключительный игровой день турнира команду Чили (3:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Забитыми мячами в этой встрече отличились Дейвид Вашингтон (74'), Педро (86') и Рикардо Матиас (88').

Нападающий «Зенита» Педро вывел бразильскую сборную на поле с капитанской повязкой и был признан лучшим игроком матча. 19-летний футболист поучаствовал во всех трех голах своей команды, отметившись голом и двумя голевыми передачами.

Всего на счету Педро в девяти матчах турнира два гола и шесть голевых передач. Он занял третье место в списке самых результативных игроков турнира по системе «гол+пас», уступив вингеру сборной Колумбии Нейсеру Вильярреалю (8+4) и полузащитнику сборной Аргентины Клаудио Эчеверри (6+3).

Сборная Бразилии набрала 13 очков в финальном раунде и заняла первое место в турнирной таблице. В параллельном матче Аргентина неожиданно уступила сборной Парагвая (2:3) и упустила шансы на титул.

Бразильцы защитили чемпионский титул и в рекордный 13-й раз стали сильнейшей молодежной сборной Южной Америки. Их ближайшим преследователем является сборная Уругвая, на счету которой восемь титулов. На счету аргентинцев пять побед.

По итогам турнира команды Бразилии, Аргентины, Колумбии и Парагвая отобрались на молодежный чемпионат мира, который пройдет в Чили с 27 сентября по 19 октября.

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