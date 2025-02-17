Вингер «Зенита» помог Бразилии выиграть чемпионат Южной Америки

Всего на счету Педро в девяти матчах турнира два гола и шесть голевых передач. Он занял третье место в списке самых результативных игроков турнира по системе «гол+пас», уступив вингеру сборной Колумбии Нейсеру Вильярреалю (8+4) и полузащитнику сборной Аргентины Клаудио Эчеверри (6+3).