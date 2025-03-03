Минспорт Украины лишил Тимощука и Карякина спортивных званий

Согласно указу, опубликованному на сайте украинского министерства, званий лишены и другие спортсмены.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, выступавший в составе киевского «Динамо» с 1998-го по 2000 год на позиции защитника, перестал на Украине быть «мастером спорта международного класса». Такого же звания лишена четырехкратная чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская, переехавшая в Россию в 2024 году. Кроме того, звание «мастер спорта» отозвано у каратистов Евгения и Дарьи Пилипюк, которые в январе 2025 года отказались возвращаться на Украину после турнира в Италии из-за военной мобилизации.
В феврале 2025 года президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил, что Тимощук и Каладзе не существуют для него.
В марте 2022 года Тимощука решением контрольно-дисциплинарной комиссии УАФ лишили тренерской лицензии, титулов победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка Украины. Он был исключен из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Также ассоциация пожизненно запретила Тимощуку заниматься футбольной деятельностью на территории Украины. Тимощук обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ, его апелляция была отклонена. В декабре 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что титулы Тимощука не могут быть лишены украинской стороной.
Уроженец Симферополя Карякин выступал за сборную Украины до получения гражданства России в 2009 году. С 2010 года гроссмейстер представляет национальную команду России. Недавно Карякин также подпал под санкции ЕС.