Минспорт Украины лишил Тимощука и Карякина спортивных званий

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, выступавший в составе киевского «Динамо» с 1998-го по 2000 год на позиции защитника, перестал на Украине быть «мастером спорта международного класса». Такого же звания лишена четырехкратная чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская, переехавшая в Россию в 2024 году. Кроме того, звание «мастер спорта» отозвано у каратистов Евгения и Дарьи Пилипюк, которые в январе 2025 года отказались возвращаться на Украину после турнира в Италии из-за военной мобилизации.