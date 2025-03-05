«Мне за него алименты заплатить?» Карпин — о Матвее Сафонове

10 декабря кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по ¼ от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.