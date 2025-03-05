«Мне за него алименты заплатить?» Карпин — о Матвее Сафонове

Ранее стало известно, что 26-летний футболист вновь не приедет в сборную России из-за судебных разбирательств.
«Да, меня беспокоит ситуация с Сафоновым. А что я могу сделать? Алименты пойти за него заплатить?» — приводит слова Валерия Карпина «РБ Спорт».
10 декабря кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по ¼ от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.
26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор. Заседание по этому вопросу будет проведено позднее.
В составе сборной России Сафонов принял участие в 13 встречах, в которых пропустил восемь голов и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.
25 марта сборная России проведет товарищеский матч против Замбии.