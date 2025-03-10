Сборная России сыграет со 174-й командой рейтинга ФИФА

19 марта национальная команда сыграет со сборной Гренады, а 25 марта встретится с командой Замбии. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 по местному времени.
Сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге ФИФА. Замбийцы уверенно отобрались на Кубок Африки-2026, выиграв свою отборочную группу и проиграв лишь один из шести матчей — на выезде против сборной Кот-Д’Ивуара (0:2). 22 марта, за три дня до матча с Россией, у сборной Замбии запланирована выездная игра со сборной Конго в отборе на ЧМ-2026.
Сборная Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА и представляет небольшое островное государство в Карибском море с населением около 115 тыс. человек. Гренада трижды отбиралась на Золотой кубок КОНКАКАФ (2009, 2011, 2021), но на групповом турнире проиграла все девять матчей с общим счетом 2:32. В начале марта сборная Гренады провела два товарищеских матча со сборной Сент-Винсента и Гренадин. Обе встречи закончились со счетом 1:1.
Гренада станет самым слабым соперником за время отстранения сборной России, за исключением сборной Брунея, которая занимала 184-е место в рейтинге ФИФА. В ноябре 2024 года сборная России в Краснодаре разгромила Бруней (11:0), одержав крупнейшую победу в своей истории.
По информации телеграм-канала Sport Baza, РФС также обсуждал варианты проведения товарищеских матчей со сборными Азербайджана и Танзании. Азербайджан в международное окно проведет товарищеские матчи с Гаити и Беларусью, а Танзания в отборе на ЧМ-2026 сыграет с Конго и Марокко.