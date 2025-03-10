Сборная России сыграет со 174-й командой рейтинга ФИФА

Сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге ФИФА. Замбийцы уверенно отобрались на Кубок Африки-2026, выиграв свою отборочную группу и проиграв лишь один из шести матчей — на выезде против сборной Кот-Д’Ивуара (0:2). 22 марта, за три дня до матча с Россией, у сборной Замбии запланирована выездная игра со сборной Конго в отборе на ЧМ-2026.