Мостовой — о матче с Гренадой: Думал, это название торгового центра

10 марта стало известно, что команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч 19 марта в Москве. Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге ФИФА. Помимо матча с Гренадой, сборная России сыграет с Замбией 25 марта, а в начале июня — против команд Нигерии и Беларуси.
«Вы серьезно? Когда вы назвали эту страну, я подумал, что это название торгового центра, а не страны. Просто без комментариев», — сказал Мостовой.
Поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Гренады и известный отечественный специалист Александр Тарханов.
«Я вообще не знаю сборную Гренады. Но хорошо, что у нашей национальной команды будет товарищеская игра. Самое главное, чтобы сборная России собиралась и играла хоть с кем-то. Если с нами соглашаются играть, это уже хорошо. Взять волейбольное “Динамо”, которое едет на международный турнир в Дубай. Туда отказались ехать поляки из-за нас», — приводит слова Тарханова портал «Чемпионат».
По данным «Чемпионата», также обсуждались варианты проведения матчей со сборными Азербайджана и Танзании.
В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.
Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборную России он провел 50 матчей, в которых забил 10 мячей.