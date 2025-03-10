Мостовой — о матче с Гренадой: Думал, это название торгового центра

«Я вообще не знаю сборную Гренады. Но хорошо, что у нашей национальной команды будет товарищеская игра. Самое главное, чтобы сборная России собиралась и играла хоть с кем-то. Если с нами соглашаются играть, это уже хорошо. Взять волейбольное “Динамо”, которое едет на международный турнир в Дубай. Туда отказались ехать поляки из-за нас», — приводит слова Тарханова портал «Чемпионат».