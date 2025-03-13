Артем Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба подтвердил, что утром 13 марта получил приглашение на сбор национальной команды от главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Честно говоря, до сих пор не верю во все происходящее. Сегодня с утра позвонил Валерий Георгиевич, мы хорошо поговорили, спросил, готов ли я приехать на сбор. Я ответил, что, конечно, готов. И вот с тех пор сижу, всего трясет, как пацана малолетнего. Шок — одно слово. Но очень приятный шок. Огромное спасибо РФС и главному тренеру Валерию Карпину за эту возможность снова почувствовать себя в сборной своей страны. Уже с нетерпением жду. Надеюсь, получу шанс выйти на поле», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Сборная России 19 марта проведет товарищеский матч против Гренады, 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».
36‑летний Дзюба забил 30 мячей в 55 играх за национальную команду и делит с Александром Кержаковым лидерство по голам за национальную команду.
Дзюба в последний раз играл за сборную на Евро‑2020, когда командой еще руководил Станислав Черчесов. Последний матч за национальную команду он провел на групповом этапе чемпионата Европы 21 июня 2021 года, сыграв против Дании (1:4) и реализовав пенальти.