«Заслужил». Карпин объяснил вызов Дзюбы в сборную России

36-летний Дзюба вызван в сборную впервые с июня 2021 года.
«Ранее мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артем такое исключение точно заслужил.
Дело не только в возможном рекорде. И давайте не торопиться с рассуждениями про рекорд. Для этого, во-первых, надо выйти на поле, а во-вторых — забить. Конечно, все понимают, что в матче с Гренадой, скорее всего будет достаточно голевых моментов. Но в той же игре с Брунеем, несмотря на крупный счет, не все моменты были реализованы, и не все игроки нашей команды забили», — сказал Карпин.
Последний раз Дзюба играл за национальную команду на Евро‑2020 в заключительном матче группового этапа против сборной Дании (1:4). На его счету 55 матчей за сборную, в которых он забил 30 мячей.
В настоящий момент Дзюба делит с Александром Кержаковым лидерство по голам за национальную команду. В случае гола Гренаде или Замбии Артем станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
В этом сезоне Дзюба провел 14 матчей за «Акрон» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. На прошлой неделе Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Кержакова.
Товарищеский матч против Гренады пройдет 19 марта, а 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо».