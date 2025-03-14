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Назван состав сборной Англии на первый сбор при Томасе Тухеле

21 марта сборная Англии под руководством нового главного тренера стартует в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images

Пресс-служба сборной Англии объявила заявку на матчи команды с Албанией и Латвией. Встречи пройдут 21 и 24 марта, соответственно. Также соперниками англичан по отборочной группе являются команды Андорры и Сербии.

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Саутгемптон»), Джеймс Траффорд («Бернли»).

Защитники: Дэн Берн («Ньюкасл»), Леви Колвилл («Челси»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл»), Джарелл Куанса («Ливерпуль»), Кайл Уокер («Милан»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джордан Хендерсон («Аякс»), Кёртис Джонс («Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Гарри Кейн («Бавария»), Маркус Рашфорд («Астон Вилла»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»).

Дэн Берн и 18-летний Майлз Льюис-Скелли впервые вызваны в национальную команду. Джордан Хендерсон, Маркус Рэшфорд и Рис Джеймс вызваны в сборную Англии после некоторого перерыва,

Томас Тухель с 1 января занимает пост главного тренера сборной Англии. Его контракт рассчитан до июля 2026 года. Предыдущим местом работы 51-летнего немца была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. Ранее он возглавлял «Челси», «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц». В 2020 году Тухель вывел «ПСЖ» в первый в истории клуба финал Лиги чемпионов, а вместе с «Челси» немецкий специалист в 2021 году побеждал в самом престижном еврокубковом турнире.