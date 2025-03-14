Арбитр из Узбекистана назначен на матч России и Гренады

Сборные и клубы из России были исключены из международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА, начиная с конца февраля 2022 года. С этого момента Россия проводит исключительно товарищеские матчи. В ноябре команда под руководством Валерия Карпина провела игры с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0), а в сентябре соперником была национальная команда Вьетнама (3:0).