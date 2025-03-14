Арбитр из Узбекистана назначен на матч России и Гренады

«Игру Россия — Гренада рассудит бригада из Узбекистана. Главным арбитром матча сборной назначен рефери ФИФА Ильгиз Танташев из Узбекистана, который входит в элитную категорию арбитров АФК. Ему будут помогать его соотечественники — ассистенты рефери ФИФА Андрей Цапенко и Тимур Гайнуллин», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале.
Матч Россия — Гренада состоится 19 марта в Москве на стадионе «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Сборные и клубы из России были исключены из международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА, начиная с конца февраля 2022 года. С этого момента Россия проводит исключительно товарищеские матчи. В ноябре команда под руководством Валерия Карпина провела игры с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0), а в сентябре соперником была национальная команда Вьетнама (3:0).