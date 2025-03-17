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Дзюба прибыл в расположение сборной России: «Ну, здрасьте!»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прибыл в расположение национальной команды, сообщает пресс-служба сборной России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, 36-летний Дзюба получил вызов в сборную впервые с 2021 года.

«Ну, здрасьте! Тысячу лет — тысячу зим», — сказал Дзюба после того, как приехал на тренировочную базу в Новогорске.

Последний раз Дзюба играл за национальную команду на Евро‑2020 в заключительном матче группового этапа против сборной Дании (1:4). На его счету 55 матчей в составе сборной России, в которых форвард забил 30 мячей.

В настоящий момент Дзюба делит с Александром Кержаковым лидерство по голам за национальную команду.

Сборная России 19 марта проведет товарищеский матч против Гренады, 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».

В текущем сезоне Дзюба провел 14 матчей за «Акрон» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. 9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Кержакова.