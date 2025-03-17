Дзюба прибыл в расположение сборной России: «Ну, здрасьте!»

В текущем сезоне Дзюба провел 14 матчей за «Акрон» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. 9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Кержакова.