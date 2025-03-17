Дзюба прибыл в расположение сборной России: «Ну, здрасьте!»

Напомним, 36-летний Дзюба получил вызов в сборную впервые с 2021 года.
«Ну, здрасьте! Тысячу лет — тысячу зим», — сказал Дзюба после того, как приехал на тренировочную базу в Новогорске.
Последний раз Дзюба играл за национальную команду на Евро‑2020 в заключительном матче группового этапа против сборной Дании (1:4). На его счету 55 матчей в составе сборной России, в которых форвард забил 30 мячей.
В настоящий момент Дзюба делит с Александром Кержаковым лидерство по голам за национальную команду.
Сборная России 19 марта проведет товарищеский матч против Гренады, 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».
В текущем сезоне Дзюба провел 14 матчей за «Акрон» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. 9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Кержакова.