Аршавин: Матч сборной России с Гренадой во многом для Дзюбы

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба получил вызов в сборную впервые с 2021 года. Ранее стало известно, что 36-летний футболист выведет национальную команду на поле с капитанской повязкой.
— Мы понимаем, что так или иначе конфликт между Карпиным и Дзюбой был, но, думаю, это в прошлом. Как сказал Валерий Георгиевич, прошло много лет, все стали взрослее, плюс, конечно, мне будет немного грустно, что побьют рекорд Александра. Но Артем тоже заслужил, чтобы у него был этот шанс. Думаю, в среду он его реализует.
— Не удивило, что ему сразу же дали капитанскую повязку?
— Думаю, здесь все понимают, что этот матч — во многом матч Дзюбы, для Дзюбы. Он и по возрасту, наверное, самый старший. Думаю, решение родилось легко, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
В настоящий момент Дзюба делит с Александром Кержаковым лидерство по голам за национальную команду — в активе обоих игроков по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артем станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Товарищеский матч против Гренады пройдет 19 марта. 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо».