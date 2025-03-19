Аршавин: Матч сборной России с Гренадой во многом для Дзюбы

— Мы понимаем, что так или иначе конфликт между Карпиным и Дзюбой был, но, думаю, это в прошлом. Как сказал Валерий Георгиевич, прошло много лет, все стали взрослее, плюс, конечно, мне будет немного грустно, что побьют рекорд Александра. Но Артем тоже заслужил, чтобы у него был этот шанс. Думаю, в среду он его реализует.