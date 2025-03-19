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Аршавин: Матч сборной России с Гренадой во многом для Дзюбы

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче национальной команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба получил вызов в сборную впервые с 2021 года. Ранее стало известно, что 36-летний футболист выведет национальную команду на поле с капитанской повязкой.

Футбол
Товарищеские матчи 2025
19.03.2025, 20:00
Россия
-
Гренада
-

— Мы понимаем, что так или иначе конфликт между Карпиным и Дзюбой был, но, думаю, это в прошлом. Как сказал Валерий Георгиевич, прошло много лет, все стали взрослее, плюс, конечно, мне будет немного грустно, что побьют рекорд Александра. Но Артем тоже заслужил, чтобы у него был этот шанс. Думаю, в среду он его реализует.

— Не удивило, что ему сразу же дали капитанскую повязку?

— Думаю, здесь все понимают, что этот матч — во многом матч Дзюбы, для Дзюбы. Он и по возрасту, наверное, самый старший. Думаю, решение родилось легко, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В настоящий момент Дзюба делит с Александром Кержаковым лидерство по голам за национальную команду — в активе обоих игроков по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артем станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Товарищеский матч против Гренады пройдет 19 марта. 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо».