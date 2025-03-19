Семшов: если Гренада дойдет до ворот России, это будет успех

«Насколько я знаю, в Гренаде всего два футбольных стадиона. Мне кажется, “ВТБ Арена” для них — это целый музей. Не представляю, как они будут играть, но думаю, что повторится ситуация со сборной Брунея. Их основная задача — получить новые впечатления, посмотреть Москву, получить удовольствие от футбола. Если они дойдут до ворот сборной России несколько раз — это уже будет достижение для них. Это не значит, что матч не представляет интереса для болельщиков сборной России. Тем более Артем Дзюба идет за новым рекордом», — сказал Семшов.