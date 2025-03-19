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Семшов: если Гренада дойдет до ворот России, это будет успех

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов в эфире «Матч ТВ» высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды против сборной Гренады.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС
Футбол
Товарищеские матчи 2025
19.03.2025, 20:00
Россия
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Гренада
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«Насколько я знаю, в Гренаде всего два футбольных стадиона. Мне кажется, “ВТБ Арена” для них — это целый музей. Не представляю, как они будут играть, но думаю, что повторится ситуация со сборной Брунея. Их основная задача — получить новые впечатления, посмотреть Москву, получить удовольствие от футбола. Если они дойдут до ворот сборной России несколько раз — это уже будет достижение для них. Это не значит, что матч не представляет интереса для болельщиков сборной России. Тем более Артем Дзюба идет за новым рекордом», — сказал Семшов.

В ноябре 2024 года сборная России в Краснодаре разгромила команду Брунея (11:0) и одержала крупнейшую победу в своей истории. На тот момент Бруней занимал 184-е место в рейтинге ФИФА.

Сборная Гренады занимает 168-е место в рейтинге ФИФА. За последние три года гренадцы дважды встречались с сильнейшей командой КОНКАКАФ — сборной США (12-е место), проиграв им 0:5 и 1:7.

Дзюба сыграет за сборную России впервые с июня 2021 года. В случае гола в ворота Гренады он опередит Александра Кержакова (30 мячей) и станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Матч между сборными России и Гренады состоится сегодня, 19 марта в Москве на поле «ВТБ Арены». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.