Семшов: если Гренада дойдет до ворот России, это будет успех

«Насколько я знаю, в Гренаде всего два футбольных стадиона. Мне кажется, “ВТБ Арена” для них — это целый музей. Не представляю, как они будут играть, но думаю, что повторится ситуация со сборной Брунея. Их основная задача — получить новые впечатления, посмотреть Москву, получить удовольствие от футбола. Если они дойдут до ворот сборной России несколько раз — это уже будет достижение для них. Это не значит, что матч не представляет интереса для болельщиков сборной России. Тем более Артем Дзюба идет за новым рекордом», — сказал Семшов.
В ноябре 2024 года сборная России в Краснодаре разгромила команду Брунея (11:0) и одержала крупнейшую победу в своей истории. На тот момент Бруней занимал 184-е место в рейтинге ФИФА.
Сборная Гренады занимает 168-е место в рейтинге ФИФА. За последние три года гренадцы дважды встречались с сильнейшей командой КОНКАКАФ — сборной США (12-е место), проиграв им 0:5 и 1:7.
Дзюба сыграет за сборную России впервые с июня 2021 года. В случае гола в ворота Гренады он опередит Александра Кержакова (30 мячей) и станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Матч между сборными России и Гренады состоится сегодня, 19 марта в Москве на поле «ВТБ Арены». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.