Матч Россия — Гренада 19 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

В 2024-м подопечные Валерия Карпина провели пять матчей, одержав в них пять побед с общим счетом 26:0. В их числе была крупнейшая победа в истории национальной команды: 15 ноября в Краснодаре россияне забили 11 безответных мячей сборной Брунея. Именно с Брунеем сейчас сравнивают сборную Гренады, которая занимает 174-е место в рейтинге ФИФА (Россия — 34-я, Бруней — 184-й). Гренада выступает в зоне КОНКАКАФ. В отборочном турнире ЧМ-2026 команда провела два матча на первом групповом этапе минувшим летом: сыграла вничью с Тринидадом и Тобаго в гостях (2:2) и проиграла Коста-Рике дома (0:3). Кроме того, Гренада участвовала в Лиге наций КОНКАКАФ, во втором ее дивизионе (Лига В), и, заняв третье место из четырех в группе с Кюрасао, Сент-Люсией и Сен-Мартеном, избежала вылета в Лигу С, но не вышла в Лигу А.