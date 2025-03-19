Матч Россия — Гренада 19 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 20:00 мск на стадионе «Динамо». Главный арбитр встречи — Ильгиз Танташев (Узбекистан). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Сборная России по футболу впервые проведет матчи в 2025 году. Команда по-прежнему отстранена от участия в официальных международных соревнованиях и выходит на поле только в товарищеских играх. Это первый матч после ухода главного тренера сборной России Валерия Карпина с аналогичного поста в футбольном клубе «Ростов». В команду после многолетнего перерыва вызван ее лучший бомбардир из числа действующих футболистов нападающий Артем Дзюба (30 голов). В случае очередного забитого мяча форвард «Акрона» превзойдет достижение Александра Кержакова, установив абсолютный рекорд. Все последние новости о сборной России по футболу вы можете найти здесь.
В 2024-м подопечные Валерия Карпина провели пять матчей, одержав в них пять побед с общим счетом 26:0. В их числе была крупнейшая победа в истории национальной команды: 15 ноября в Краснодаре россияне забили 11 безответных мячей сборной Брунея. Именно с Брунеем сейчас сравнивают сборную Гренады, которая занимает 174-е место в рейтинге ФИФА (Россия — 34-я, Бруней — 184-й). Гренада выступает в зоне КОНКАКАФ. В отборочном турнире ЧМ-2026 команда провела два матча на первом групповом этапе минувшим летом: сыграла вничью с Тринидадом и Тобаго в гостях (2:2) и проиграла Коста-Рике дома (0:3). Кроме того, Гренада участвовала в Лиге наций КОНКАКАФ, во втором ее дивизионе (Лига В), и, заняв третье место из четырех в группе с Кюрасао, Сент-Люсией и Сен-Мартеном, избежала вылета в Лигу С, но не вышла в Лигу А.
Букмекеры не сомневаются в сверхкрупной победе сборной России. Коэффициент на выигрыш хозяев поля установлен на минимальной отметке 1.02. Ничья оценивается коэффициентом 20.0, а в случае победы сборной Гренады поставивший на нее увеличит свою ставку в 50 раз. Специалисты полагают, что в матче будет забито не менее семи-восьми голов. Коэффициент на тотал больше 7.5 установлен на 1.67. Предполагается, что все или почти все голы будут забиты сборной России. Вероятность гола в исполнении футболистов с Гренады оценивается коэффициентом 5.10.