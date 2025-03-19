Сборная России впервые сыграет мячом отечественного производства

Сборная России 19 и 25 марта в Москве проведет товарищеские встречи против команд Гренады и Замбии, соответственно.
В матче против сборной Гренады впервые будет использован мяч «Меридиан. Время России», изготовленный отечественной компанией Jögel с использованием технологии переработки пластика. На поверхность мяча нанесены 11 часовых поясов как символ того, что игра в футбол в России не останавливается никогда.
«С Jögel мы работаем уже год — их экипировка безупречна. Теперь и мяч “Меридиан. Время России” подтверждает, что в России умеют создавать продукты мирового уровня. Надеюсь, он принесёт нам удачу в матчах сборной», — сказал главный тренер команды России Валерий Карпин.
Бренд, специализирующийся на производстве спортивной экипировки и инвентаря, был основан в 2015 году. Его продукты разрабатываются в России с акцентом на инновации и экологичность.