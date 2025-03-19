Сборная России впервые сыграет мячом отечественного производства

В матче против сборной Гренады впервые будет использован мяч «Меридиан. Время России», изготовленный отечественной компанией Jögel с использованием технологии переработки пластика. На поверхность мяча нанесены 11 часовых поясов как символ того, что игра в футбол в России не останавливается никогда.