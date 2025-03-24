Глушенков: никогда не говорил, что не буду ездить в сборную России

«Мы выходим и тренируем свои тактические действия, которые мы должны переносить из тренировок в игры, вот и все. Поэтому не так уж и важно, с кем играть: с Замбией, Гренадой или с кем-то еще. Мотивация в том, чтобы показать футбол, который хочет от нас увидеть главный тренер. Плюс — порадовать болельщиков, которые придут посмотреть на сборную России.



История с Карпиным? Слушай, на эту тему Валерий Георгиевич уже дважды журналистам все сказал. Мне кажется, добавить к этому нечего. Кто мне что будет припоминать? Я же никогда не говорил, что не буду ездить в сборную. Вызовут — поеду, так в итоге и произошло. Но в какой‑то момент меня не вызывали, а в какой‑то я не поехал из‑за травмы. Вот и вся ситуация. Декабрьские слова Комличенко про “карму”? Что вспоминать? Это все давно прошло», — сказал Глушенков.