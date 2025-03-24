Глушенков: никогда не говорил, что не буду ездить в сборную России

В сентябре 2024 года Глушенков был вызван в сборную России на товарищеский матч против Вьетнама (3:0), но пропустил ее из-за перелома руки. Позже 25-летний футболист заявил, что «Боженька уберег» его от поездки во Вьетнам и что ему интереснее тренироваться с бразильцами «Зенита», чем играть за сборную со слабыми соперниками.
«Мы выходим и тренируем свои тактические действия, которые мы должны переносить из тренировок в игры, вот и все. Поэтому не так уж и важно, с кем играть: с Замбией, Гренадой или с кем-то еще. Мотивация в том, чтобы показать футбол, который хочет от нас увидеть главный тренер. Плюс — порадовать болельщиков, которые придут посмотреть на сборную России.
История с Карпиным? Слушай, на эту тему Валерий Георгиевич уже дважды журналистам все сказал. Мне кажется, добавить к этому нечего. Кто мне что будет припоминать? Я же никогда не говорил, что не буду ездить в сборную. Вызовут — поеду, так в итоге и произошло. Но в какой‑то момент меня не вызывали, а в какой‑то я не поехал из‑за травмы. Вот и вся ситуация. Декабрьские слова Комличенко про “карму”? Что вспоминать? Это все давно прошло», — сказал Глушенков.
Матч против Гренады (5:0) стал для Глушенкова вторым матчем за сборную. Первую игру он провел в сентябре 2022 года против Киргизии (2:1).
Во вторник, 25 марта, сборная России в Москве проведет товарищеский матч против Замбии. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.