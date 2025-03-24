Глушенков: в матче с Гренадой впервые получил кайф от футбола

«Вообще, лично я за свои последние четыре игры, которые прошли после зимнего перерыва, впервые получил кайф от футбола. Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал. Повторюсь: я не обращал внимания именно на тех, кто играл против нас. Я получал удовольствие от нашей игры.



Именно от своей игры, и если не брать во внимание соперника. И, самое главное, от своей роли на поле. Со “Спартаком” я четко выполнял поставленную передо мной задачу. Потому что, когда меня поменяли с “Факелом”, в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со “Спартаком” я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру», — сказал Глушенков.