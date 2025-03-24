Глушенков: Дзюба меня Денисом называл, видимо, перепутал

«Он меня Денисом Глушенковым назвал, видимо, перепутал с другим полузащитником. Мы с Артемом и правда говорили перед игрой, да я и сам понимал, что человеку нужно было обязательно забить гол. Поэтому в каждом эпизоде сначала его искал.



Все, что я ему отдавал, до него доходило. По-моему, до него только одна передача получилась неточной, да и то во втором тайме. И вообще, рекорд рекордом, но игра стояла на первом месте. Не было такого, что вся команда была сконцентрирована только на том, чтобы Дзюба обязательно забил. Успел ли Дзюба прославиться? Он уехал сразу, не успел. Будем верить, что соберет нас в июне, когда чемпионат закончится», — сказал Глушенков.