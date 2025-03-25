Кейн: Тухель великолепен. Он сразу освоился в сборной Англии

«Думаю, в этом матче у нас было больше розыгрышей, больше моментов, чем против Албании. Но играть против 11 человек за линией мяча снова было нелегко. В целом мы можем быть довольны двумя победами и двумя сухими матчами. Нам пришлось набраться терпения. Томас Тухель великолепен, он сразу освоился. С ним приятно работать, он привнес страсть в команду», — сказал Кейн в эфире ITV.