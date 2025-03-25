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Кейн: Тухель великолепен. Он сразу освоился в сборной Англии

Нападающий «Баварии» и капитан сборной Англии Гарри Кейн оценил работу нового главного тренера англичан Томаса Тухеля.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сборная Англии провела первые два матча под руководством Томаса Тухеля. 21 марта англичане переиграли сборную Албании (2:0), а накануне с крупным счетом переиграли команду Латвии (3:0).

«Думаю, в этом матче у нас было больше розыгрышей, больше моментов, чем против Албании. Но играть против 11 человек за линией мяча снова было нелегко. В целом мы можем быть довольны двумя победами и двумя сухими матчами. Нам пришлось набраться терпения. Томас Тухель великолепен, он сразу освоился. С ним приятно работать, он привнес страсть в команду», — сказал Кейн в эфире ITV.

Томас Тухель с 1 января занимает пост главного тренера сборной Англии. Его контракт рассчитан до июля 2026 года. Предыдущим местом работы 51-летнего немца была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. Ранее он возглавлял «Челси», «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц». В 2020 году Тухель вывел «ПСЖ» в первый в истории клуба финал Лиги чемпионов, а вместе с «Челси» немецкий специалист в 2021 году побеждал в самом престижном еврокубковом турнире.