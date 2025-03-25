Титов — о Дзюбе: С Гренадой я бы тоже мог забить в свои 48 лет

— Мы говорим не про качество соперника, а про уровень сопротивления. Возможно, что с Гренадой я бы тоже забил в свои 48 лет. Артем очень хотел побить эти два рекорда и он это сделал! Сейчас он может выдохнуть и играть в свое удовольствие. Партнеры Дзюбы могут уже не играть только на него и могут пытаться забить сами. Поздравляю Артема! Добиться такого успеха — это тяжелый труд. Он очень давно к этому шел.