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Титов — о Дзюбе: С Гренадой я бы тоже мог забить в свои 48 лет

Экс-капитан московского «Спартака» Егор Титов высказался о рекордном голе нападающего сборной России Артема Дзюбы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Напомним, в товарищеском матче против Гренады (5:0) Дзюба забил 31-й мяч за сборную России и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, обойдя Александра Кержакова.

— Дзюба — лучший бомбардир в истории сборной России, а лучший ли он нападающий в истории сборной?

— Мы говорим не про качество соперника, а про уровень сопротивления. Возможно, что с Гренадой я бы тоже забил в свои 48 лет. Артем очень хотел побить эти два рекорда и он это сделал! Сейчас он может выдохнуть и играть в свое удовольствие. Партнеры Дзюбы могут уже не играть только на него и могут пытаться забить сами. Поздравляю Артема! Добиться такого успеха — это тяжелый труд. Он очень давно к этому шел.

— Но Карпин говорил, что не вызовет в сборную России игроков после 30 лет. Правильно ли сделал Валерий Георгевич, что пошел против своих же принципов?

— Дзюбу стоило вызывать. Надо отдать должное Карпину и Дзюбе, что они нашли общий язык. Не секрет, что у них был конфликт, он исчерпан. Кучу комплиментов в их адрес, пожали руки и жизнь продолжается. Нельзя в жизни жить вечно в ссоре с кем-то. Рано или поздно нужно было увидеться, сесть и поговорить. У всех будто гора упала с плеч после их перемирия, в том числе и у меня. Уверен, что этот шаг поможет всем в будущем, — приводит слова Титова Metaratings.ru.

В начале марта Дзюба превзошел другое достижение Кержакова — стал лучшим российским бомбардиром в истории, забив в игре 20-го тура РПЛ 234-й гол в карьере.