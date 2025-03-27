Фабрицио Романо высказался о Карло Анчелотти в сборной Бразилии

«Бразильская конфедерация футбола всерьез рассматривает возможность смены тренера, и сейчас позиция Доривала Жуниора находится под вопросом. Главным кандидатом на июль остается Карло Анчелотти, как сообщают в Бразилии, однако на данный момент переговоры не ведутся, так как это также зависит от ситуации в “Реале”», — написал Романо на своей странице в одной из соцсетей.