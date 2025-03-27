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Фабрицио Романо высказался о Карло Анчелотти в сборной Бразилии

Журналист Фабрицио Романо прокомментировал слухи о возможном назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, Федерация футбола Бразилии возобновила контакты с итальянским специалистом и предложила Анчелотти возглавить национальную команду на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Бразильская конфедерация футбола всерьез рассматривает возможность смены тренера, и сейчас позиция Доривала Жуниора находится под вопросом. Главным кандидатом на июль остается Карло Анчелотти, как сообщают в Бразилии, однако на данный момент переговоры не ведутся, так как это также зависит от ситуации в “Реале”», — написал Романо на своей странице в одной из соцсетей.

Отмечается, что Карло Анчелотти не стал отказываться от предложения возглавить национальную команду Бразилии. Итальянский специалист предупредил, что прогресс в переговорах с федерацией может произойти после клубного чемпионата мира — 2025.

Ранее в Бразилии уже рассматривали кандидатуру Анчелотти в качестве главного тренера до назначения Доривала Жуниора. Но Анчелотти выбрал остаться в мадридском «Реале», отклонив предложение.

26 марта сборная Бразилии разгромно уступила Аргентине в матче 14-го тура южноамериканского квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года (1:4). Бразилии пропустила не менее четырех голов в официальном матче впервые за 11 лет. Последний раз такое происходило в полуфинале домашнего ЧМ-2014 против команды Германии (1:7).