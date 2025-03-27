Антон Миранчук раскрыл секрет успеха Дзюбы в сборной России

— За счет целеустремленности, любви к футболу, желания быть лучшим во всем. Я с ним играл не раз в сборной, еще и в «Локомотиве» мы были больше года вместе. Видел, как он относится к делу, к каждой тренировке, как он выкладывается в каждом матче. И всегда на позитивной волне. Умеет сплотить команду, всегда с юмором ко всему подходит. И это ему помогает так долго быть успешным, — приводит слова Миранчука газета «Известия».