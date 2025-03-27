Антон Миранчук раскрыл секрет успеха Дзюбы в сборной России

Напомним, в товарищеском матче против Гренады (5:0) Дзюба забил 31-й мяч за сборную России и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, обойдя Александра Кержакова.
— Главным событием прошедшего сбора стал рекорд Артема Дзюбы по голам за национальную команду. Какие эмоции испытывали в тот момент?
— Очень обрадовался за Артема. Он очень хотел этого и добился своего. Было приятно с ним увидеться. Дзюба — молодец, что доказал свой нынешний уровень, раззабивавшись в «Акроне». Валерий Георгиевич это оценил и позвал его в национальную команду, дав шанс поставить этот рекорд. И Дзюба им воспользовался.
— За счет чего он сделал такую карьеру?
— За счет целеустремленности, любви к футболу, желания быть лучшим во всем. Я с ним играл не раз в сборной, еще и в «Локомотиве» мы были больше года вместе. Видел, как он относится к делу, к каждой тренировке, как он выкладывается в каждом матче. И всегда на позитивной волне. Умеет сплотить команду, всегда с юмором ко всему подходит. И это ему помогает так долго быть успешным, — приводит слова Миранчука газета «Известия».
В начале марта Дзюба превзошел другое достижение Кержакова — стал лучшим российским бомбардиром в истории, забив в игре 20-го тура РПЛ 234-й гол в карьере.