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В Казахстане заведено дело против экс-руководства КФФ

Прокурорская проверка в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов выявила финансовые нарушения и неэффективное управление.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: КФФ

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что выявила финансовые нарушения в работе федерации футбола (КФФ) при прежнем руководстве и в некоторых клубах, причинившие ущерб в размере 3 млрд тенге ($6 млн). Уголовное дело в отношении бывших руководителей КФФ передано в Агентство финансового мониторинга для расследования.

В числе обнаруженных нарушений КФФ — необоснованные премиальные выплаты «избранным сотрудникам и спортсменам» на $600 тыс., нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов (административного здания и тренировочных баз) и разработку стратегических документов и стандартов.

Нарушения выявили в клубах «Ордабасы», «Актобе» и «Жетысу», в частности, хищения средств и продажу игроков по заниженным ценам, а покупку — по завышенным.

В ноябре 2024-го пост главы КФФ покинул Адилет Барменкулов, пригласивший в национальную сборную Станислава Черчесова. Барменкулов возглавлял организацию с февраля 2022-го.

Вскоре после прихода на пост главы КФФ Марата Омарова Черчесова отправили в отставку.