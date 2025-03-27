В Казахстане заведено дело против экс-руководства КФФ

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что выявила финансовые нарушения в работе федерации футбола (КФФ) при прежнем руководстве и в некоторых клубах, причинившие ущерб в размере 3 млрд тенге ($6 млн). Уголовное дело в отношении бывших руководителей КФФ передано в Агентство финансового мониторинга для расследования.