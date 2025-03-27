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Сборная России по футболу идет на мировой рекорд

Национальная команда идет на мировой рекорд по продолжительности сухой серии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Подопечные Валерия Карпина не пропускают на протяжении 774 минут. Сборной России осталось провести 4,5 матча «на ноль», чтобы побить рекорд сборной Италии: в 2020—2021 итальянцы под руководством Роберто Манчини не пропускали 1168 минут.

С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА клубы и сборные из России отстранены от международных турниров. С этого времени национальная команда проводит только товарищеские встречи. На данный момент сборная России после ничьей с Кенией (2:2) в октябре 2023 года выиграла восемь матчей с общим счетом 44:0. Соперниками подопечных Валерия Карпина были Куба (8:0), Сербия (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0), Сирия (4:0), Гренада (5:0) и Замбия (5:0).