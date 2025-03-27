Карпин признался, что выбрал футбол, а не хоккей из-за лени

«Маленький город Нарва на границе с Россией и Эстонией. В Эстонии, можно сказать, футбола тогда не было. Папа играл за заводскую команду, а я присутствовал на всех матчах. В СССР играли в футбол, хоккей, баскетбол, и оттуда пошла любовь не только к футбольному мячу, а к спорту в принципе. Летом мы играли в футбол, а зимой в хоккей», — приводит слова Карпина «Советский спорт».
«В 13 лет уже тренер попросил выбирать. Я выбрал футбол, потому что в тот момент мне было лень ходить в семь утра с огромным рюкзаком, который был больше меня, с амуницией для хоккея. Было холодно, тяжёлый рюкзак. Подумал: “Лучше футбол”. Поэтому выбрал его, хотя ничего не предвещало, так как в хоккее была команда второй лиги в тот момент, а футбола не было вообще. Эта любовь проявилась позже, когда из команды, в которой я играл, всё меньше людей оставались: другие интересы, кинотеатры и так далее. Из-за любви к футболу я так и остался тренироваться, хоть и без особых перспектив. Любовь к футболу двигала нами всеми», — добавил Карпин.
В конце февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Валерий Карпин продолжает работу в сборной России. Его контракт с национальной командой рассчитан до июля 2028 года.
С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА клубы и сборные из России отстранены от международных турниров. С этого времени национальная команда проводит только товарищеские встречи. На данный момент сборная России после ничьей с Кенией (2:2) в октябре 2023 года выиграла восемь матчей с общим счётом 44:0. Соперниками подопечных Валерия Карпина были Куба (8:0), Сербия (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0), Сирия (4:0), Гренада (5:0) и Замбия (5:0).