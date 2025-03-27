Карпин признался, что выбрал футбол, а не хоккей из-за лени

«В 13 лет уже тренер попросил выбирать. Я выбрал футбол, потому что в тот момент мне было лень ходить в семь утра с огромным рюкзаком, который был больше меня, с амуницией для хоккея. Было холодно, тяжёлый рюкзак. Подумал: “Лучше футбол”. Поэтому выбрал его, хотя ничего не предвещало, так как в хоккее была команда второй лиги в тот момент, а футбола не было вообще. Эта любовь проявилась позже, когда из команды, в которой я играл, всё меньше людей оставались: другие интересы, кинотеатры и так далее. Из-за любви к футболу я так и остался тренироваться, хоть и без особых перспектив. Любовь к футболу двигала нами всеми», — добавил Карпин.