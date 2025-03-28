Дзюба рассказал, за что получил похвалу от Карпина в сборной

В марте сборная России провела две игры: с Гренадой и Замбией, одержав разгромные победы с одинаковым счетом 5:0. Дзюба появился на поле только в матче с Гренадой, где выходил в роли капитана. Его гол в этой встрече стал 31-м в карьере за национальную команду, что позволило ему установить новый рекорд.