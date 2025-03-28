Дзюба рассказал, за что получил похвалу от Карпина в сборной

«Мы обсудили только мое физическое состояние. Все показатели у меня были в норме, Карпину это понравилось: “Красава, вопросов нет”. Потом он спросил, готов ли я выйти с капитанской. Посмеялись: “Попробую”. — “Тогда готовься. Нужно сыграть хороший матч, выиграть, ну и тебе забить”, — приводит слова Дзюбы Sport24.
В марте сборная России провела две игры: с Гренадой и Замбией, одержав разгромные победы с одинаковым счетом 5:0. Дзюба появился на поле только в матче с Гренадой, где выходил в роли капитана. Его гол в этой встрече стал 31-м в карьере за национальную команду, что позволило ему установить новый рекорд.
С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА клубы и сборные из России отстранены от международных турниров. С этого времени национальная команда проводит только товарищеские встречи. На данный момент сборная России после ничьей с Кенией (2:2) в октябре 2023 года выиграла восемь матчей с общим счётом 44:0. Соперниками подопечных Валерия Карпина были Куба (8:0), Сербия (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0), Сирия (4:0), Гренада (5:0) и Замбия (5:0).