Источник: главный тренер сборной Бразилии отправлен в отставку

Официальное решение еще не опубликовано и должно быть сделано в ближайшие часы. Поводом для отставки стало поражение от Аргентины (1:4) в южноамериканской квалификации чемпионата мира-2026. Ранее Аргентина обыгрывала Бразильцев с разницей в три мяча последний раз в 1963 году.