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Источник: главный тренер сборной Бразилии отправлен в отставку

В СМИ появилась информация о том, что главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор уже отправлен в отставку.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Об этом сообщает UOL.

Официальное решение еще не опубликовано и должно быть сделано в ближайшие часы. Поводом для отставки стало поражение от Аргентины (1:4) в южноамериканской квалификации чемпионата мира-2026. Ранее Аргентина обыгрывала Бразильцев с разницей в три мяча последний раз в 1963 году.

Жуниор занимал должность главного тренера с конца 2024 года и должен был проработать до конца 2026-го. Бразилия набрала 21 очко после 14 матчей и занимает четвертое место в таблице южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.

Сейчас определены уже семь стран-участниц чемпионата мира. Осталось еще 41 место, за которые борются национальные команды.

В последнем чемпионате мира по футболу в 2022 году главную награду забрали аргентинцы.

Напомним, ранее появлялась информация, что бразильская федерация футбола возобновила переговоры с Карло Анчелотти. Он может возглавить сборную Бразилии, если стороны придут к соглашению.

Чемпионат мира — 2026 запланирован для проведения с 11 июня по 19 июля 2026 года.