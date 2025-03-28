Источник: главный тренер сборной Бразилии отправлен в отставку

Об этом сообщает UOL.
Официальное решение еще не опубликовано и должно быть сделано в ближайшие часы. Поводом для отставки стало поражение от Аргентины (1:4) в южноамериканской квалификации чемпионата мира-2026. Ранее Аргентина обыгрывала Бразильцев с разницей в три мяча последний раз в 1963 году.
Жуниор занимал должность главного тренера с конца 2024 года и должен был проработать до конца 2026-го. Бразилия набрала 21 очко после 14 матчей и занимает четвертое место в таблице южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.
Сейчас определены уже семь стран-участниц чемпионата мира. Осталось еще 41 место, за которые борются национальные команды.
В последнем чемпионате мира по футболу в 2022 году главную награду забрали аргентинцы.
Напомним, ранее появлялась информация, что бразильская федерация футбола возобновила переговоры с Карло Анчелотти. Он может возглавить сборную Бразилии, если стороны придут к соглашению.
Чемпионат мира — 2026 запланирован для проведения с 11 июня по 19 июля 2026 года.