Глава ФИФА: надеюсь, скоро мы сможем вернуть Россию в футбол

«Хочу сказать, что мы всегда должны стараться использовать спорт и футбол в частности для того, чтобы объединять людей и страны вместе. Особенно в нашем мире, который разделен, мы должны использовать каждую возможность для этого. Спорт и футбол в частности может быть инструментом для этого.



Сейчас проходят мирные переговоры по ситуации на Украине. Надеюсь, что мы сможем скоро перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир. Это будет значить то, что все решено. Это то, что мы должны поддерживать и за что должны молиться. Это то, ради чего футбол существует: не для разделения, а для объединения мальчиков, девочек и людей, откуда бы они ни были», — сказал Инфантино.